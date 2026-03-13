A região Sudoeste terá grande chance de chuva no sábado (14), marcando o tempo. As temperaturas máximas mais altas são esperadas em Lagoa Santa, com 29.7°C, Itajá, com 29.6°C, e Aporé, com 29.3°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Chapadão do Céu, com 19.2°C, e Perolândia, com 19.4°C.A umidade média na região será de 85.92%, com picos de 98.0% em Perolândia. A probabilidade média de chuva é de 41.44%, mas algumas cidades como Aparecida do Rio Doce e Quirinópolis apresentam altas chances, com 90.0% de probabilidade, e Acreúna com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Caçu: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Gouvelândia: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 25.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 25.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 28.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.