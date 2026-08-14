A região Sudoeste terá uma jornada de calor intenso neste sábado (15), com os termômetros alcançando marcas bastante expressivas no período da tarde. As máximas mais acentuadas devem ocorrer em Quirinópolis, com 36,3°C, seguida de perto por Itajá, com 36,2°C, e Acreúna, que deve registrar 36,1°C. Em contrapartida, as primeiras horas do dia reservam momentos mais amenos, com Mineiros marcando a mínima de 14,8°C e Jataí registrando 15,2°C.O tempo seco predomina na região, apresentando umidade relativa média de 39,6% ao longo do dia, embora Itajá e Mineiros consigam atingir marcas de 59,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 0,29%, com chances discretas limitadas a 5,0% em municípios como Mineiros, Portelândia e Serranópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,1°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 34,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 35,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 36,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 36,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 35,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 33,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 35,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 36,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 35,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 34,1°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 36,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 35,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 34,4°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 33,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 35,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 33,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 33,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 36,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 34,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 35,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 33,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 36,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 36,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.