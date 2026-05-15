A região Sudoeste para sábado (16) terá um tempo com grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Turvelândia com 31.1°C, Acreúna com 31.0°C e Castelândia com 30.8°C. Já as mais frias serão Mineiros com 16.9°C e Montividiu com 17.1°C.A umidade média na região será de 74.77%, com a cidade de Itajá registrando os maiores índices de umidade. As probabilidades de chuva são mais elevadas em Serranópolis com 50.0%, Aporé com 40.0% e Portelândia com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 29.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Alta: máxima 29.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 28.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 29.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 28.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.