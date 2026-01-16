A região Sudoeste terá grande chance de chuva para o tempo de sábado (17). As cidades mais quentes esperadas são Lagoa Santa, com máxima de 32.2°C, Castelândia com 31.6°C e Maurilândia com 31.6°C. Já as cidades com as temperaturas mais amenas serão Montividiu, com mínima de 18.6°C, e Perolândia, com 19.3°C.A umidade média na região será de 75.23%, com Montividiu e Perolândia registrando os maiores índices de umidade, atingindo 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 38.08%, mas cidades como São Simão (85.0%), Portelândia (80.0%) e Itajá (75.0%) terão as maiores chances de ocorrência de chuva. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Alta: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 31.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Itarumã: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Maurilândia: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 30.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Perolândia: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 85.0%Turvelândia: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.