A região Sudoeste terá tempo predominantemente quente para sábado (18), com as temperaturas máximas mais elevadas registradas em Turvelândia, alcançando 32.2°C, seguida por Castelândia com 32.1°C e Itajá com 31.8°C. As mínimas do tempo serão observadas em Jataí, com 18.9°C, e em Perolândia, com 19.0°C.A umidade do tempo na região apresentará uma média de 63.21%, com cidades como Itajá mostrando índices noturnos de até 77.0%. A probabilidade de chuva será baixa na maior parte da região, com uma média de 3.46%. As maiores chances de chuva são esperadas em Portelândia, com 35.0%, Mineiros com 25.0%, e Castelândia com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 32.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 31.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 30.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 30.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Simão: máxima 31.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 32.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.