A região Sudoeste apresentará predominância de sol e ausência de nebulosidade significativa neste sábado (18). O dia promete temperaturas elevadas em diversas localidades, com destaque para Itajá, que deve registrar a máxima de 30,1°C, seguida por Lagoa Santa, com 30,0°C, e Aporé, que alcança 29,9°C. Por outro lado, as marcas mais amenas do período serão sentidas em Montividiu, com mínima prevista de 12,0°C, e em Santo Antônio da Barra, onde os termômetros devem registrar até 12,6°C.A umidade relativa do ar na região manterá uma média de 51,29% durante o dia, com os maiores índices concentrados em Quirinópolis, que chega a 73,0%, em Aporé, com 71,0%, e em Mineiros, que registra 70,0%. Quanto à ocorrência de precipitações, a probabilidade de chuva é de 0,0% para todo o território, confirmando o cenário seco em cidades como Acreúna e Aparecida do Rio Doce.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29,6°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 29,9°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 29,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 29,6°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 29,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 28,2°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 29,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 30,1°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 29,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 28,6°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 30,0°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 29,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 29,3°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 27,2°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 28,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 27,7°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 27,7°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 29,7°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 27,8°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 29,0°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 12,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 28,9°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 29,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 29,7°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.