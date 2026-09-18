A região Sudoeste terá uma jornada de calor intenso neste sábado (19). O forte aquecimento se faz notar especialmente em municípios como Turvelândia, Castelândia e Maurilândia, cujas marcas térmicas mais elevadas devem atingir 37,2°C, 37,1°C e 36,9°C, respectivamente. Por outro lado, os termômetros mostram marcas um pouco mais baixas em Montividiu, que apresenta mínima de 20,9°C, e em Santo Antônio da Barra, com mínima de 21,2°C.Quanto às condições de umidade relativa do ar, a média regional fica estimada em 43,13%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Itajá e Aporé, alcançando 66,0%, além de Lagoa Santa, com 65,0%. A chance média de chuva em toda a região é de apenas 8,94%, o que indica tempo predominantemente seco na maioria das localidades. Ainda assim, Lagoa Santa e Itajá despontam com as maiores probabilidades de precipitação, registrando chances de 40,0% e 35,0%, respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Cachoeira Alta: máxima 36,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 37,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 36,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 33,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 36,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itajá: máxima 36,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Itarumã: máxima 36,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 36,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 40,0%Maurilândia: máxima 36,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 35,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 34,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Paranaiguara: máxima 36,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 33,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 33,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 36,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rio Verde: máxima 35,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 35,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 36,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 34,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 35,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 37,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.