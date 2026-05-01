A região Sudoeste terá tempo de altas temperaturas para sábado (2), com os termômetros atingindo patamares elevados. As cidades mais quentes serão São Simão, com máxima de 33.2°C, Itajá, registrando 33.0°C, e Lagoa Santa, com 32.8°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Mineiros, com 15.7°C, e Montividiu, que alcançará 16.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 63.46%, sendo Quirinópolis a cidade com os maiores índices, chegando a 84.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é baixa, com 9.71%, e as cidades com maiores probabilidades, como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta, indicam apenas 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 32.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 32.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 30.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 32.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 33.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 32.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 29.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 32.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 32.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 30.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 33.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.