A região Sudoeste terá tempo caracterizado por uma grande chance de chuva para o sábado (20). As temperaturas máximas na região serão mais elevadas em Lagoa Santa, atingindo 29.6°C, seguida por Cachoeira Alta com 29.2°C e Aparecida do Rio Doce com 29.1°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas incluem Montividiu, com 19.2°C, e Perolândia, registrando 20.1°C.A umidade média na região ficará em 86.19%, com Montividiu registrando os maiores índices de umidade noturna em 97.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 43.56%, mas várias cidades apresentam alta probabilidade, como Acreúna, Castelândia e Gouvelândia, todas com 75.0% de chance de precipitação durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Aporé: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Caçu: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Chapadão do Céu: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 28.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Jataí: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Maurilândia: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Mineiros: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 25.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 28.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Perolândia: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Portelândia: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 30.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 28.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.