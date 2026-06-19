A região Sudoeste, para sábado (20), apresenta um tempo com temperaturas amenas como sua característica principal selecionada, com máximas mais elevadas em Turvelândia (27.3°C), Castelândia (27.1°C) e Maurilândia (27.0°C). As mínimas mais baixas são esperadas em Mineiros (14.2°C) e Aporé (14.5°C).A umidade do tempo na região Sudoeste ficará em média em 79.77%, com Mineiros, Aporé e Chapadão do Céu apresentando os maiores índices, chegando a 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 22.31%, mas cidades como Santa Rita do Araguaia (55.0%), Aporé (50.0%) e Chapadão do Céu (50.0%) registram as maiores chances.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26.3°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 25.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 26.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 27.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 26.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 23.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 26.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 26.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 26.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 25.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 26.0°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 27.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Mineiros: máxima 25.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 25.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 26.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 24.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 24.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 26.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 25.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 24.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 26.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 27.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.