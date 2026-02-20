A região Sudoeste terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva para sábado (21). As temperaturas máximas na região serão de 32.7°C em Lagoa Santa, 32.5°C em Itajá e 32.0°C em Aporé, as cidades mais quentes. Já as mínimas serão observadas em Perolândia com 19.4°C e Montividiu com 19.6°C, as mais frias.A umidade média na região ficará em 78.21%, com as cidades de Montividiu e Perolândia registrando as maiores umidades, de 93.0%, seguidas por Mineiros com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 46.44%, com São Simão apresentando 95.0% de probabilidade, e Lagoa Santa e Paranaiguara com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 32.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Chapadão do Céu: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Itajá: máxima 32.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Itarumã: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Jataí: máxima 29.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Lagoa Santa: máxima 32.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Maurilândia: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Montividiu: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Paranaiguara: máxima 31.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 90.0%Perolândia: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Portelândia: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Quirinópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Rio Verde: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 95.0%Turvelândia: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.