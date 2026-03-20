A região Sudoeste terá grande chance de chuva no sábado (21). O tempo apresenta temperaturas elevadas, com as cidades mais quentes sendo Lagoa Santa, com máxima de 30.9°C, Itajá com 30.8°C e Itarumã com 30.6°C. Já as mínimas serão mais amenas em Montividiu, com 19.4°C, e Perolândia, com 19.7°C.\nA umidade média na região ficará em 82.98%, com destaque para Perolândia e Santa Rita do Araguaia, onde a umidade pode atingir 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.42%, mas algumas localidades terão chances bem mais altas, como Cachoeira Alta e Paranaiguara, ambas com 95.0%, e Itarumã, com 90.0% de probabilidade.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:\nAcreúna: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%