A região Sudoeste terá tempo com temperaturas amenas a moderadas como principal característica para sábado (23). As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 29.1°C, São Simão, com 29.0°C, e Castelândia, com 28.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Mineiros, com 16.4°C, e Montividiu, com 16.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 76.54%, com as cidades de Quirinópolis (91.0%), Mineiros (90.0%) e Aporé (90.0%) apresentando os índices mais elevados, especialmente durante a noite. A probabilidade de chuva para a região é baixa, com média de 14.33%, mas algumas localidades como Aparecida do Rio Doce, Itajá e Perolândia podem registrar probabilidades de até 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 27.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 25.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 26.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 26.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 25.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 25.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 26.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 26.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 26.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.