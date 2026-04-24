A região Sudoeste terá tempo de temperaturas amenas a elevadas para sábado (25). As cidades mais quentes serão Castelândia e Turvelândia, ambas com máxima de 32.4°C, seguidas por Lagoa Santa com 32.0°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Jataí, com 18.7°C, e Acreúna, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 58.08%, sendo Santa Rita do Araguaia a cidade com maior umidade, registrando 72.0%. A probabilidade de chuva é baixa na região, com média de 5.29%. Chapadão do Céu apresenta a maior probabilidade, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 32.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 31.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 31.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 29.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 31.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 32.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 30.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Simão: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 32.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.