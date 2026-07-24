A região Sudoeste terá um sábado (25) com predomínio de sol e marcas térmicas elevadas durante a tarde, sem previsão de alterações severas. O calor será mais intenso em Acreúna, que deve alcançar máxima de 31,2°C, seguida de perto por Turvelândia, com 31,1°C, e Santa Rita do Araguaia, com 30,9°C. Em contrapartida, as menores temperaturas do dia estão reservadas para Montividiu, com mínima de 15,2°C, e Mineiros, com 15,4°C.A umidade relativa do ar na região deve se manter em uma média de 66,29%, com os índices mais elevados concentrados em Itajá, que chega a 85,0%, e em Aporé, com 84,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é baixa, de 7,12%, indicando a predominância de tempo firme. Apesar disso, localidades como Aparecida do Rio Doce e Turvelândia apresentam as maiores chances de precipitação do período, estimadas em 35,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 29,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 29,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 30,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 29,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 28,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 29,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 29,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 29,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 29,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 29,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 30,7°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 30,2°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 28,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 29,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 29,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 29,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 29,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 29,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 30,5°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 28,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 29,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 31,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.