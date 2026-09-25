A região Sudoeste terá uma jornada de calor intenso neste sábado (26), com marcas térmicas muito elevadas em diversos municípios. Os termômetros devem atingir os maiores patamares do dia em Lagoa Santa, com máxima de 37,6°C, seguida por Castelândia e Itajá, que registram 37,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas para a data ocorrem em Mineiros, com 21,6°C, e Jataí, que deve registrar 21,7°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em 51,23%, sendo que Jataí apresenta a maior taxa, alcançando 66,0%, seguida por Mineiros com 65,0%. O tempo firme predomina e a probabilidade média de chuva é de apenas 2,5% no Sudoeste, com Chapadão do Céu registrando a maior possibilidade de precipitação, que é de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 36,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Alta: máxima 37,2°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Castelândia: máxima 37,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 36,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 34,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 37,1°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 37,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 37,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 34,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 37,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 37,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 35,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 33,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 37,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Perolândia: máxima 33,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 33,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 36,9°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 34,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 34,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 36,1°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 34,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 37,1°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 37,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.