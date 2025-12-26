A região Sudoeste terá tempo com grande chance de chuva no sábado (27). As temperaturas elevadas são um destaque, com Paranaiguara registrando 37.6°C, São Simão 37.5°C e Castelândia 36.9°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Montividiu e Perolândia, ambas com 20.8°C.A umidade média na região será de 62.4%. Os maiores índices de umidade noturna são esperados em Perolândia, com 87.0%, Jataí e Mineiros, ambos com 86.0%. A probabilidade média de chuva é de 16.35%, mas algumas cidades terão maior chance de precipitação, como Turvelândia com 75.0% e Acreúna com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35.3°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 36.0°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Alta: máxima 36.8°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 36.9°C, mínima 24.7°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 35.3°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Chapadão do Céu: máxima 32.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 35.7°C, mínima 25.1°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 27.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Itajá: máxima 36.0°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Itarumã: máxima 35.3°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 36.7°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Maurilândia: máxima 36.9°C, mínima 24.7°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 32.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 37.6°C, mínima 24.9°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 32.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 36.7°C, mínima 24.7°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 32.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Santa Helena de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 34.3°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 45.0%Serranópolis: máxima 34.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 37.5°C, mínima 24.8°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 36.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.