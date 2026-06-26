A região Sudoeste terá um tempo com temperaturas elevadas para sábado (27). As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 30.9°C, seguida por Maurilândia, atingindo 30.7°C, e Cachoeira Alta, com 30.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Mineiros, com mínima de 14.4°C, e Montividiu, marcando 14.5°C.A umidade média regional será de 65.5%, com Quirinópolis apresentando os maiores índices, chegando a 86.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 4.81%, e as maiores chances se concentram em Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Caçu, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 29.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 30.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 30.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 29.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 28.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 30.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 30.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 29.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 27.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 29.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.