A região Sudoeste terá grande chance de chuva no sábado (28), com o tempo apresentando temperaturas máximas mais elevadas em São Simão, com 30.6°C, Itajá e Lagoa Santa, ambas com 30.5°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Montividiu, com 18.3°C, e Jataí, com 18.5°C.Em relação à umidade do tempo, a média regional será de 76.98%. Jataí terá os maiores índices, chegando a 90.0%, seguida por Mineiros e Perolândia, ambas com 89.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 24.04%, com Mineiros apresentando a maior probabilidade, de 60.0%, seguida por Montividiu, com 55.0%, e Santo Antônio da Barra, com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 29.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Lagoa Santa: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Serranópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.