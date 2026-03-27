A região Sudoeste terá um tempo com 58% de probabilidade de chuva no sábado (28). As cidades mais quentes serão Castelândia (31.2°C), Lagoa Santa (31.0°C) e São Simão (30.9°C), enquanto as mais frias serão Jataí (17.5°C) e Montividiu (17.5°C).A umidade média na região será de 67.54%, com Jataí e Santo Antônio da Barra registrando os maiores índices, ambos com 79.0%. As maiores probabilidades de chuva entre as cidades são de 15.0% em Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 28.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 28.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 27.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.