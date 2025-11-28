A região Sudoeste terá altas temperaturas para o tempo de sábado (29). As máximas serão bastante elevadas, com destaque para Turvelândia, que registrará 37.5°C. Outras cidades quentes incluem Castelândia e Maurilândia, ambas com 36.9°C. As temperaturas mínimas serão mais amenas em Lagoa Santa, com 20.8°C, e Montividiu, com 21.5°C.A umidade do ar média na região ficará em 43.35%. Contudo, cidades como Turvelândia, Castelândia e Maurilândia devem apresentar umidade de 27.0% durante o dia, indicando um tempo mais seco. A probabilidade média de chuva para a região é de 58%, com Cachoeira Alta, Itajá, Lagoa Santa, Aporé, Mineiros e Santa Rita do Araguaia indicando 5% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 35.6°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 34.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 35.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 34.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 36.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 34.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 32.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 35.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 28.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 35.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 34.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 34.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 36.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 34.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 32.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 35.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 28.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 32.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 35.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 35.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 34.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 36.7°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 36.7°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 33.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 35.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 28.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 37.5°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.