A região Sudoeste enfrenta um dia de calor intenso neste sábado (29), com marcas térmicas que chegam a uma média geral de 36,0°C no período de maior aquecimento. O forte calor será liderado por Quirinópolis, com máxima de 37,8°C, seguida de perto por São Simão, com 37,6°C, e Castelândia, que atinge 37,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas no início do dia ocorrem em Mineiros, com mínima de 19,2°C, e em Jataí, onde os termômetros marcam 20,0°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em 47,29%, tendo Aporé com a maior taxa de 73,0%, acompanhada por Itajá com 71,0%. Quanto às chuvas, o tempo permanece predominantemente seco, com probabilidade média de precipitação de apenas 4,81%. A maior possibilidade de chuva é observada em Santa Rita do Araguaia, alcançando 15,0%, enquanto Acreúna apresenta 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 37,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 36,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 35,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 37,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 37,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 36,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 33,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 36,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 36,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 36,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 34,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 37,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 37,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 34,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 34,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Paranaiguara: máxima 37,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 33,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 33,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 37,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 35,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 36,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 34,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Simão: máxima 37,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 37,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.