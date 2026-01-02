A região Sudoeste terá um tempo marcado por grande chance de chuva no sábado (3). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Turvelândia, com máxima de 30.2°C, seguida por Castelândia e Maurilândia, ambas com 29.9°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Montividiu, com 19.4°C, e Perolândia, com 19.7°C.A umidade média na região ficará em 83.52%, com Portelândia apresentando umidade de 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.35%, enquanto cidades como Castelândia, Maurilândia e Turvelândia registram altas probabilidades de 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 28.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 29.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Lagoa Santa: máxima 28.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 29.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Paranaiguara: máxima 28.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Rio Verde: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Serranópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 28.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 30.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.