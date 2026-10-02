A região Sudoeste registra neste sábado (3) uma variação térmica com média máxima de 28,94°C e mínima de 20,27°C, em um dia marcado pela possibilidade de precipitação localizada. Entre os municípios que devem registrar as maiores temperaturas do dia, destacam-se Itajá e Lagoa Santa, ambos com máxima de 30,6°C, seguidos por Aporé, com 30,1°C. Já os termômetros mais baixos ocorrem em Montividiu, que apresenta mínima de 19,1°C, e em Perolândia, com 19,3°C.Em relação à umidade do ar, a média regional fica em 73,46%, com Santa Helena de Goiás e Santo Antônio da Barra atingindo o topo do índice com 84,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 12,6%, contudo, há maior possibilidade de chuva em cidades como Maurilândia, Rio Verde e Santa Helena de Goiás, onde as chances chegam a 65,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 30,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 29,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 29,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 29,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 28,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 28,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 30,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 29,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 28,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 30,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Maurilândia: máxima 28,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 29,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 27,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 29,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 27,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 27,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 29,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 27,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 28,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 28,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 29,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 29,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.