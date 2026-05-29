A região Sudoeste para sábado (30) terá como principal característica do tempo temperaturas amenas. As cidades mais quentes previstas para o dia são São Simão, com máxima de 30.2°C, Quirinópolis e Turvelândia, ambas alcançando 30.0°C. Já as cidades mais frias serão Mineiros e Montividiu, ambas registrando mínima de 14.4°C.A umidade média na região Sudoeste será de 70.56%. Mineiros, Quirinópolis e Rio Verde apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 86.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, com 6.15%. No entanto, Paranaiguara, Portelândia e Chapadão do Céu terão as maiores probabilidades de chuva, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 29.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 29.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 29.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 29.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 27.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 29.7°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 29.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 28.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 29.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 28.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 26.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 29.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 27.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 27.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 30.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 27.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 27.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.