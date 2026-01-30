A região Sudoeste para o sábado (31) apresenta grande chance de chuva, marcando o tempo da data. As temperaturas máximas registrarão Lagoa Santa com 30.3°C, Quirinópolis com 30.2°C e Cachoeira Alta com 29.8°C. Já as mínimas mais baixas serão em Montividiu, com 19.7°C, e Perolândia, com 20.6°C.A umidade média na região ficará em 82.98%, com Montividiu e Perolândia atingindo 93.0% de umidade, e Castelândia com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 47.12%, mas cidades como Quirinópolis registram 85.0% de chance, enquanto Acreúna e Gouvelândia chegam a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Chapadão do Céu: máxima 28.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 29.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Jataí: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mineiros: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Portelândia: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 30.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 28.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São Simão: máxima 29.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.