A região Sudoeste, para o sábado (4), terá grande chance de chuva, sendo a principal característica do tempo. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Lagoa Santa, com 31.7°C, seguida por Castelândia e Itajá, ambas com 31.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia e Chapadão do Céu, com 19.5°C.O tempo ainda contará com umidade do ar elevada na região, com Mineiros registrando 94.0% de umidade noturna, enquanto Caçu e Jataí podem alcançar 92.0%. Quanto à probabilidade de chuva, Mineiros se destaca com 90.0%, Rio Verde com 80.0% e Cachoeira Alta com 70.0% de chance de ocorrência durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Castelândia: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Chapadão do Céu: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 30.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Itajá: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 31.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Mineiros: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 31.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 31.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.