A região Sudoeste terá um tempo ameno neste sábado (4). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Turvelândia, com 29.6°C, Maurilândia com 29.2°C e Acreúna com 29.1°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Mineiros, com 12.4°C, e Jataí, com 12.5°C.O tempo na região apresentará uma umidade média de 70.33%, com os maiores índices noturnos em Aporé, atingindo 90.0%, Itajá com 88.0% e Quirinópolis com 88.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média regional de 38% e os maiores índices diurnos de 10.0% em Itajá e Lagoa Santa.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.1°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 26.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 27.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 29.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 27.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 25.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 28.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 27.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 26.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 26.5°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 27.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 27.1°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 26.1°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 27.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 26.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 26.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 28.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 27.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.5°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 25.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 28.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 29.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.