A região Sudoeste deve registrar tempo bastante instável e com alta possibilidade de precipitação neste sábado (5), apresentando temperatura máxima média de 33,17°C e mínima média de 21,01°C. Os termômetros devem atingir marcas mais elevadas em Acreúna, Castelândia e Quirinópolis, que registram máxima de 34,6°C. Por outro lado, o amanhecer será mais ameno em Chapadão do Céu, com mínima de 19,8°C, e em Montividiu, que apresenta 19,9°C.A umidade relativa do ar na região terá média de 66,21%, enquanto a probabilidade média de chuva é de 49,62%. Paranaiguara registra o maior índice de umidade com 85,0%, seguida de perto por Cachoeira Alta e Gouvelândia, ambas com 84,0%. As maiores chances de chuva se concentram em Aparecida do Rio Doce, Castelândia e Gouvelândia, onde a probabilidade atinge 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Aporé: máxima 32,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Cachoeira Alta: máxima 34,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 65,0%Castelândia: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Caçu: máxima 34,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Chapadão do Céu: máxima 30,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 34,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Itajá: máxima 33,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Itarumã: máxima 33,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Jataí: máxima 32,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 70,0%Lagoa Santa: máxima 33,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 50,0%Maurilândia: máxima 34,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 65,0%Mineiros: máxima 31,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 50,0%Montividiu: máxima 31,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Paranaiguara: máxima 34,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Perolândia: máxima 30,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 30,0%Portelândia: máxima 30,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Quirinópolis: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Rio Verde: máxima 33,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 50,0%Serranópolis: máxima 31,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%São Simão: máxima 34,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Turvelândia: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.