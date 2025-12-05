A região Sudoeste terá grande chance de chuva no tempo para sábado (6). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Lagoa Santa, com 29.5°C, seguida por Paranaiguara, com 28.9°C, e Cachoeira Alta, com 28.8°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Montividiu, com 18.5°C, e Perolândia, com 19.2°C.A umidade média na região será de 83.19%, com Mineiros, Perolândia e Portelândia apresentando até 93% de umidade. A probabilidade média de chuva no tempo é de 48.08%, mas cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta podem ter chances de chuva de até 75%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 28.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 28.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Maurilândia: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 24.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Paranaiguara: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Portelândia: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 28.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.