A região Sudoeste terá um tempo predominantemente ameno a moderado para o sábado (6). As cidades mais quentes incluem Itajá, com máxima de 27.9°C, Lagoa Santa, com 27.8°C, e Turvelândia, também com 27.8°C. Já as mais frias serão Mineiros, registrando mínima de 9.8°C, e Montividiu, com 10.0°C.A umidade do ar na região Sudoeste apresenta média de 63.0%, com Quirinópolis destacando-se com a maior umidade noturna de 88.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 2.31%. Itajá, Lagoa Santa e São Simão registram as maiores probabilidades de chuva, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.5°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 11.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26.6°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 27.0°C, mínima 10.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 27.4°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 27.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 26.8°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 26.0°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 27.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 27.9°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 11.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 27.2°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 26.3°C, mínima 10.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 27.8°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 27.5°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 27.0°C, mínima 9.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 9.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 24.6°C, mínima 10.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 26.9°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 25.9°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 26.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 27.3°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 11.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 25.7°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 11.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 11.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.1°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.0°C, mínima 11.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 26.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 27.7°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 27.8°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.