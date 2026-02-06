A região Sudoeste apresentará grande chance de chuva amanhã, sábado (7), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Lagoa Santa, com máxima de 31.8°C, Itajá com 30.4°C e Aporé com 30.3°C. Já as mais frias serão Montividiu, com mínima de 19.8°C, e Perolândia, com 20.0°C.A umidade média na região será de 84.98%, com Santa Rita do Araguaia (95.0%), Mineiros (94.0%) e Montividiu (94.0%) registrando os maiores índices. A probabilidade média de chuva para a região é de 45.58%, destacando-se Acreúna, Castelândia e Gouvelândia, todas com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 29.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Castelândia: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Caçu: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 28.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Maurilândia: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Mineiros: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 29.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Perolândia: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Portelândia: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rio Verde: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 29.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 29.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.