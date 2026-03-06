A região Sudoeste terá grande chance de chuva para o sábado (7). Em relação às temperaturas, as cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 29.0°C, Itajá com 28.8°C e Itarumã com 28.7°C. As mínimas mais baixas no tempo serão registradas em Perolândia, com 19.8°C, e Montividiu, com 19.9°C.A umidade média na região ficará em 84.42%. As cidades com os maiores índices de umidade serão Perolândia e Santa Rita do Araguaia, ambas com 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 50.77%, com Maurilândia e Santa Helena de Goiás apresentando as maiores chances, ambas com 95.0%.Veja a previsão do tempo para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aporé: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Alta: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Castelândia: máxima 28.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Caçu: máxima 27.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 28.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Jataí: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Lagoa Santa: máxima 29.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Maurilândia: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Mineiros: máxima 26.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 28.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 24.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 24.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Rio Verde: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Serranópolis: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%São Simão: máxima 27.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Turvelândia: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.