A região Sudoeste terá tempo de altas temperaturas no sábado (9). As cidades mais quentes incluem Lagoa Santa, com máxima de 33.0°C, Itajá, com 32.9°C, e São Simão, com 32.7°C. Já as mais frias serão Aporé e Chapadão do Céu, ambas com mínima de 16.0°C.A umidade média na região ficará em 65.1%, com Montividiu, Rio Verde e Santo Antônio da Barra apresentando os maiores índices de umidade, atingindo 81.0%. A probabilidade média de chuva será de 13.37%, sendo que Mineiros, Montividiu e Portelândia registrarão as maiores probabilidades de chuva, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 32.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 32.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 32.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 33.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 32.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 32.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 32.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.