A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, segunda-feira (1), caracterizando o tempo predominante para o dia. As temperaturas devem permanecer elevadas em algumas localidades, com Castelândia e Maurilândia registrando máximas de 36.6°C, e Itajá alcançando 36.5°C. As mínimas do tempo serão mais amenas, com Montividiu marcando 19.9°C e Santa Rita do Araguaia com 20.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 53.42%. Cidades como Perolândia e Santa Rita do Araguaia podem apresentar umidade mais elevada, chegando a 83.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 25.0%, mas algumas cidades terão índices significativamente maiores, com Rio Verde, Turvelândia e Chapadão do Céu atingindo 75.0% de probabilidade de chuva durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 34.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 36.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 34.0°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 36.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Caçu: máxima 34.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 31.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Gouvelândia: máxima 35.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 36.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 34.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 33.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 35.9°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 36.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Mineiros: máxima 33.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Paranaiguara: máxima 35.9°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 32.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Portelândia: máxima 33.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 35.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 32.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Santa Helena de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Santo Antônio da Barra: máxima 34.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 45.0%Serranópolis: máxima 32.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 36.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 35.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.