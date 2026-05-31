A região Sudoeste terá tempo com temperaturas amenas a moderadas para a segunda-feira (1). As temperaturas máximas na região variam, com Turvelândia registrando o ponto mais quente com 29.8°C, seguida por Castelândia e Maurilândia, ambas com 29.5°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Mineiros, com 12.5°C, e Montividiu, com 12.8°C.A umidade média na região será de 64.44%, com Itajá e Aporé apresentando os maiores índices, ambos com 82.0%, e Jataí com 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 2.5%. As cidades de Perolândia, Portelândia e Santa Rita do Araguaia registram as maiores chances de chuva, com 15.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 28.4°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 28.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 29.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 28.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 27.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 28.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 28.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 28.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 27.9°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 28.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 28.4°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 26.8°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Paranaiguara: máxima 28.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 27.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 27.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 29.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.0°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 27.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 29.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 29.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.