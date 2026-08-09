A região Sudoeste enfrentará um dia de calor intenso nesta segunda-feira (10), com os termômetros marcando valores elevados em diversos municípios. Entre os locais com as maiores temperaturas máximas da tarde, destacam-se Turvelândia, com 36,7°C, Castelândia, com 36,6°C, e Quirinópolis, que atinge 36,4°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Jataí, com mínima de 17,4°C, e Mineiros, onde a mínima prevista é de 17,5°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional fica em 48,77%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Itajá, chegando a 74,0%, e em Aporé, com até 72,0%. Quanto às chuvas, o tempo permanece predominantemente seco, com probabilidade média de precipitação de apenas 0,87% no Sudoeste. As maiores chances de chuva se concentram em Portelândia e Turvelândia, ambas com probabilidade de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 34,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 34,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 35,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 36,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 35,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 33,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 36,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 35,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 35,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 34,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 35,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 36,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 34,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 33,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 35,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 33,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 34,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 36,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 34,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 34,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 35,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 33,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 36,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 36,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.