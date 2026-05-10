A região Sudoeste terá um tempo ameno para a segunda-feira (11). As temperaturas máximas na região devem ficar em torno de 22.62°C, com Santa Rita do Araguaia sendo a cidade mais quente, registrando 24.4°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Acreúna (23.7°C) e Turvelândia (23.5°C). As mínimas ficam em torno de 11.92°C, com Perolândia sendo a cidade mais fria, marcando 10.4°C, seguida por Serranópolis com 10.5°C.A umidade do tempo na região Sudoeste estará em torno de 67.63%, com os maiores índices noturnos observados em Rio Verde (81.0%), Aporé (80.0%) e Acreúna (79.0%). A probabilidade de chuva é baixa para todas as cidades, com a média regional em 10.0%. Cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta também registram 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 23.7°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 22.1°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 22.4°C, mínima 10.7°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 10.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 22.3°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 11.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 22.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 21.9°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 21.8°C, mínima 10.7°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 22.5°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 22.5°C, mínima 11.0°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 21.9°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 22.2°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 22.3°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 23.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 23.3°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 22.3°C, mínima 10.7°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 22.0°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 22.7°C, mínima 10.4°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 8.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 23.2°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 22.6°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 22.2°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 23.0°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.4°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 23.2°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 21.3°C, mínima 10.5°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 22.8°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 23.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.