A região Sudoeste apresentará grande chance de chuva para a segunda-feira (12). O tempo será marcado por temperaturas elevadas, com as cidades mais quentes sendo Cachoeira Alta com 33.9°C, São Simão com 33.6°C e Lagoa Santa com 33.5°C. As mínimas do tempo serão registradas em Montividiu, com 18.7°C, e Perolândia, com 19.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 69.48%, com Santa Rita do Araguaia registrando a maior umidade com 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 27.12%, mas algumas localidades terão chances significativamente mais altas, como São Simão com 75.0%, Chapadão do Céu com 70.0% e Santa Rita do Araguaia com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 33.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 32.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 32.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Itajá: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 32.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 33.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mineiros: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 33.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Perolândia: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%São Simão: máxima 33.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Turvelândia: máxima 32.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.