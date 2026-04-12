A região Sudoeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (13), marcando o tempo. As cidades mais quentes serão Castelândia e Turvelândia, ambas com máxima de 32.1°C, seguida por Maurilândia, com 31.5°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia, com 18.4°C, e Montividiu, com 18.6°C.A umidade média na região será de 63.37%. As cidades com maiores índices de umidade serão Mineiros, com 88.0%, Santa Rita do Araguaia, com 85.0%, e Perolândia, com 82.0%. A probabilidade média de chuva na região é de 16.92%, com Mineiros e Chapadão do Céu apresentando as maiores chances, ambas com 65.0%, e Portelândia com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 30.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Quirinópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rio Verde: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.