A região Sudoeste projeta para esta segunda-feira (13) um dia de tempo firme e pouca variação de nuvens, registrando temperatura mínima média de 12,43°C. O calor se fará mais presente em Acreúna, onde a máxima atinge 27,5°C, seguida por Turvelândia e Santa Rita do Araguaia, ambas com previsão de 27,4°C. Já os termômetros mais baixos devem ocorrer em Itajá e Aporé, com marcas de 10,4°C.A umidade relativa do ar na região terá uma média de 64,69%, com taxas mais elevadas previstas para Aporé, que chega a 76,0%, e Itajá, com 75,0%. No que diz respeito às precipitações, a probabilidade média de chuva para o território é de 9,23%, sendo que Portelândia desponta com a maior possibilidade de ocorrência, estimada em 40,0%, acompanhada por Santo Antônio da Barra, que apresenta 35,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27,5°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25,5°C, mínima 11,7°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 25,9°C, mínima 10,4°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 26,1°C, mínima 11,7°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 27,0°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 25,8°C, mínima 11,8°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 11,8°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 25,2°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 26,7°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 26,7°C, mínima 10,4°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 26,1°C, mínima 12,2°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 25,4°C, mínima 11,3°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 26,3°C, mínima 11,3°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 27,2°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 26,4°C, mínima 10,8°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 25,2°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 25,9°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 25,3°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 26,2°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 26,9°C, mínima 12,1°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 25,9°C, mínima 12,1°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27,4°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio da Barra: máxima 27,0°C, mínima 12,3°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 24,7°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 26,7°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 27,4°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.