A região Sudoeste terá uma segunda-feira (14) marcada pelo predomínio de sol e pouca variação de nuvens, o que impulsionará as temperaturas em diversos pontos. As máximas mais elevadas devem ocorrer em Acreúna e Turvelândia, onde os termômetros podem registrar até 32,2°C, além de Maurilândia, com previsão de 31,7°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas nas primeiras horas do dia ficam por conta de Chapadão do Céu, com mínima de 16,5°C, e Montividiu, com 16,6°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período é de 65,98%, com os índices máximos previstos para os municípios de Aporé, alcançando 84,0%, e Itajá, com 83,0%. Já a expectativa de chuva para o dia é baixa, registrando uma média geral de 10,38% de probabilidade, sendo que Aparecida do Rio Doce e Castelândia despontam com os maiores percentuais de instabilidade, ainda assim limitados a 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Aporé: máxima 27,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 29,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 31,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Caçu: máxima 29,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Chapadão do Céu: máxima 27,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 30,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 27,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 28,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 29,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Lagoa Santa: máxima 27,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 31,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mineiros: máxima 30,5°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 29,6°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 28,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 29,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 30,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 30,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rio Verde: máxima 30,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Helena de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 27,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 29,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 32,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.