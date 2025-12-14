A região Sudoeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (15). As cidades mais quentes serão Lagoa Santa com máxima de 31.1°C, Castelândia com 30.9°C e Maurilândia com 30.9°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Montividiu, com mínima de 20.3°C, e Perolândia, com 20.7°C.A umidade média na região será de 85.71%, com Perolândia atingindo 95.0%, Aparecida do Rio Doce 94.0% e Caçu 94.0%. A probabilidade de chuva média é de 58.08%, sendo mais elevada em Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu, todas com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aporé: máxima 28.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Alta: máxima 30.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Castelândia: máxima 30.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 30.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Chapadão do Céu: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 30.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 28.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itarumã: máxima 30.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Jataí: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 31.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Maurilândia: máxima 30.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 30.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Perolândia: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Portelândia: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 30.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rio Verde: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Serranópolis: máxima 28.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 30.7°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Turvelândia: máxima 30.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.