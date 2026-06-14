A região Sudoeste terá tempo ameno na segunda-feira (15). A principal característica do tempo será a variação das temperaturas, que se manterão moderadas em toda a região. As cidades mais quentes serão Turvelândia com máxima de 29.1°C, Acreúna com 29.0°C e Maurilândia com 28.7°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Perolândia com mínima de 16.7°C e Montividiu com 16.8°C.A umidade média na região ficará em torno de 84.23%, com Aporé registrando os maiores índices de umidade noturna em 96.0%. As probabilidades de chuva são baixas para a data, com média de 21.92%. No entanto, Castelândia, Perolândia e Rio Verde podem ter 40.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 26.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 27.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Caçu: máxima 26.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Chapadão do Céu: máxima 25.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itajá: máxima 27.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 26.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 26.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Lagoa Santa: máxima 26.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Mineiros: máxima 27.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 26.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Paranaiguara: máxima 26.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Perolândia: máxima 26.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Portelândia: máxima 26.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rio Verde: máxima 27.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 26.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 27.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Turvelândia: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.