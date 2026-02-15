A região Sudoeste apresentará para segunda-feira (16) predominância de tempo quente. As cidades mais quentes serão Itajá e Lagoa Santa, ambas com máxima de 32.9°C, e São Simão, com 32.8°C. Já as mais frias incluem Perolândia, com mínima de 19.9°C, e Jataí, com 20.0°C.A umidade média regional para o período será de 69.6%. Os maiores índices de umidade serão observados em Santa Rita do Araguaia (86.0%), Mineiros (83.0%) e Itarumã (82.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de 12.6%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Portelândia (55.0%), Santa Rita do Araguaia (55.0%) e Mineiros (50.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 32.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Gouvelândia: máxima 32.4°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 32.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 32.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 32.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 32.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São Simão: máxima 32.8°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 32.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.