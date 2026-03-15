A região Sudoeste terá um tempo com grande chance de chuva para a segunda-feira (16). As cidades mais quentes incluem São Simão, com máxima de 30.7°C, Lagoa Santa, com 30.6°C, e Itajá, registrando 30.4°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Perolândia, com mínima de 19.4°C, e Montividiu, com 19.5°C.A umidade média na região será de 83.44%, com Jataí e Santa Rita do Araguaia alcançando 94.0%, e Maurilândia com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 63.65%, com destaque para Rio Verde, onde a probabilidade atinge 95.0%, e Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta, ambas com 90.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 90.0%Aporé: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Castelândia: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Caçu: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Chapadão do Céu: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 30.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itarumã: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Jataí: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Lagoa Santa: máxima 30.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 29.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Mineiros: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Montividiu: máxima 27.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 30.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 75.0%Portelândia: máxima 26.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 70.0%Serranópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%São Simão: máxima 30.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.