A região Sudoeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (18). O tempo será marcado por essa característica. As cidades mais quentes previstas são Acreúna e Turvelândia, ambas com máxima de 27.8°C, e Maurilândia com 27.1°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas incluem Chapadão do Céu, com 15.7°C, e Serranópolis, com 15.8°C.A umidade média na região ficará em 86.75%. Os maiores índices de umidade são esperados em Montividiu e Rio Verde, com 95.0%, e Jataí, com 94.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 35.0%, mas algumas cidades apresentam índices bem mais elevados, como Santa Rita do Araguaia, com 70.0% de chance, e Jataí e Mineiros, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 24.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 22.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Alta: máxima 24.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 24.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 21.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 25.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 23.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 23.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 24.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 23.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Mineiros: máxima 24.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 24.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 24.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 24.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 24.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 25.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 25.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 23.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 22.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 25.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.