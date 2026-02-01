A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, segunda-feira (2). As temperaturas máximas serão de 28.2°C em São Simão, 28.0°C em Acreúna e 27.8°C em Lagoa Santa. Já as mínimas ficam em 20.2°C em Montividiu e 20.9°C em Perolândia.A umidade média na região ficará em 87.21%. As cidades com maiores índices de umidade, atingindo 93.0%, incluem Acreúna, Castelândia e Maurilândia. A probabilidade média de chuva é de 53.46%, mas em cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta, a probabilidade de tempo chuvoso alcança 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 27.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Alta: máxima 26.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 27.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 27.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Chapadão do Céu: máxima 27.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 27.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 27.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itarumã: máxima 27.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jataí: máxima 27.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 27.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 27.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Mineiros: máxima 27.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 27.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 27.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Serranópolis: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 28.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 26.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.