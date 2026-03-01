A região Sudoeste terá tempo com altas temperaturas na segunda-feira (2). A cidade de Itajá será a mais quente, com máxima de 31.4°C, seguida por Lagoa Santa com 31.3°C e Itarumã com 30.9°C. As menores temperaturas serão registradas em Jataí, com 18.3°C, e Perolândia, com 18.4°C.A umidade média na região ficará em 68.1%, com Santa Rita do Araguaia apresentando o maior índice. A probabilidade média de chuva é baixa, em 4.81%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Portelândia e Santa Rita do Araguaia, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 30.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 31.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.