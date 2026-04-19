A região Sudoeste terá tempo com temperaturas variadas para segunda-feira (20). As máximas mais elevadas são esperadas em Castelândia, São Simão e Turvelândia, todas atingindo 32.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia, com 19.0°C, e Jataí, com 19.1°C.A umidade média na região Sudoeste será de 60.73%. As cidades de Caçu e Santa Rita do Araguaia apresentam os maiores índices de umidade, chegando a 73.0%. Quanto à precipitação, a probabilidade de chuva é baixa, com uma média regional de 8.56%. Portelândia registra a maior probabilidade, com 20.0%, seguida por Jataí, com 15.0%, e Acreúna, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 32.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 32.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.